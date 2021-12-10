Üye Girişi
Diyarbakır güne sisle uyandı, bazı uçak seferleri iptal oldu - Son Dakika

Diyarbakır güne sisle uyandı, bazı uçak seferleri iptal oldu

10.12.2021 10:16

Diyarbakır güne sisle uyandı, bazı uçak seferleri iptal oldu Diyarbakır'da 4 gündür etkisini sürdüren sis hayatı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır güne sisle uyandı, bazı uçak seferleri iptal oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 4 gündür etkisini sürdüren sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, Diyarbakır- İstanbul, Diyarbakır- Ankara ve Diyarbakır- İzmir uçak seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi.

Diyarbakır'da gece saatlerinde başlayıp sabaha kadar etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Kentte gece başlayan sis, sabah da etkisini sürdürdü. Yoğun sis trafikte aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düştüğü Diyarbakır-Şanlurfa, Diyarbakır- Elazığ ve kent içindeki karayollarında trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Birçok yerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerledi.

Bazı uçak seferleri iptal oldu

Sis nedeniyle Diyarbakır-İstanbul, Diyarbakır-Ankara ve Diyarbakır-İzmir uçak seferlerinin, karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi. Yetkililer, sisin aralıklarla etkisini sürdürmesi nedeniyle öğleden sonra da uçak seferlerinin iptal edilmesinin beklendiğini aktardı.

Diyarbakır güne sisle uyandı, bazı uçak seferleri iptal oldu
Diyarbakır güne sisle uyandı, bazı uçak seferleri iptal oldu
Diyarbakır güne sisle uyandı, bazı uçak seferleri iptal oldu
Diyarbakır güne sisle uyandı, bazı uçak seferleri iptal oldu

Diyarbakır, Uçak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır güne sisle uyandı, bazı uçak seferleri iptal oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fındık gafı yapan Kılıçdaroğlu'na Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden efsane cevap 10:20 Fındık gafı yapan Kılıçdaroğlu'na Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden efsane cevap
Son Dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttı 10:12 Son Dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttı 79 yılık ''uçak mezar''ın hüzünlü öyküsü! Duyanlar ziyaret etmeye geliyor 09:54 79 yılık ''uçak mezar''ın hüzünlü öyküsü! Duyanlar ziyaret etmeye geliyor Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı 09:36 Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı 08:50 Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi 16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu

Son Dakika Haberleri
10:15 Benzin istasyonundaki şeffaf kapılı tuvalet gündem oldu! Vatandaşın "Her yerim görünüyor" isyanı sosyal medyayı salladı
10:11 Son Dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttı
10:09 Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı azaldı! Güncel rakam 3 milyon 717 bin
10:05 Galatasaray grubu lider bitirdi, Play-Off oynamaktan kurtuldu! İşte olası rakipler
09:58 Acımadan kurşun yağmuruna tuttular! 7 çocuk babası adam canını zor kurtardı
09:52 Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı
09:50 Schengen bölgesine bir ülke daha katılıyor
09:35 Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı
09:32 Emekliler maaşlarına gelecek zamları merak ediyor! İşte yeni zam oranları!
09:22 Yatırımcılarından 1 Milyar TL çaldığı iddia edildi! Bitrota'nın kurucusu tutuklandı!
Karadeniz yangın tehlikesi için uyarılıyor Karadeniz yangın tehlikesi için uyarılıyor         
10:26
Benzin istasyonundaki şeffaf kapılı tuvalet gündem oldu! Vatandaşın "Her yerim görünüyor" isyanı sosyal medyayı salladı Benzin istasyonundaki şeffaf kapılı tuvalet gündem oldu! Vatandaşın "Her yerim görünüyor" isyanı sosyal medyayı salladı         
10:15
Acımadan kurşun yağmuruna tuttular! 7 çocuk babası adam canını zor kurtardı Acımadan kurşun yağmuruna tuttular! 7 çocuk babası adam canını zor kurtardı         
09:59
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Bakkalda dehşet anları! Öfkeli kadın, kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda dehşet anları! Öfkeli kadın, kocasını ve oğlunu bıçakladı         
09:23
Yanık kokusunu alan komşuları fark etti! Isınmak için ateş yakan iki kişi, yanarak can verdi Yanık kokusunu alan komşuları fark etti! Isınmak için ateş yakan iki kişi, yanarak can verdi         
02:50
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 10:31:44. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır güne sisle uyandı, bazı uçak seferleri iptal oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement