DİYARBAKIR - Güneydoğu'da, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlandı - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Güneydoğu'da, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlandı

01.05.2022 17:47

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Siirt'te etkinlikler düzenlendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Siirt'te etkinlikler düzenlendi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda DİSK, KESK, TMMOB ve Diyarbakır Tabip Odasınca organize edilen etkinliğe HDP ve CHP temsilcileri de katıldı.

Tertip Komitesi Başkanı Kamuran Taş, yaptığı konuşmada, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Taş, "Emeğin ucuz iş gücü olarak kullanılmadığı en yüce değer olarak görüldüğü bir memleket istiyoruz." dedi.

KESK MYK üyesi Gönül Vural Şimşek, 1 Mayıs'ın dünyada ve ülkenin her yerinde coşku, umut ve heyecanla kutlandığını söyledi.

Şimşek, dünyada yaşanan savaşların tüm insanlığı etkilediğini dile getirerek, "Ekolojik kriz derinleşiyor. Emperyalist savaşlar her geçen gün daha geniş coğrafyalara yayılıyor. Savaşın alevleri, işçi ve emekçileri yakıyor. Milyonlarca insan yerinden, yurdundan ediliyor." ifadelerini kullandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Halis Yerlikaya da ülkenin dört bir yanında alanlarda 1 Mayıs'ın kutlandığını ifade etti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ da bir konuşma yaptı.

Etkinlik halay çekilmesiyle sona erdi.

DİYARBAKIR - Güneydoğu'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
DİYARBAKIR - Güneydoğu'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
DİYARBAKIR - Güneydoğu'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
DİYARBAKIR - Güneydoğu'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

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Diyarbakır, 1 Mayıs, Şırnak, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Güneydoğu'da, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kutlandı - Son Dakika


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