DİYARBAKIR-'Güneydoğu'da görüntülenen pars, İran Pars'ı olabilir' - Son Dakika

'Güneydoğu'da görüntülenen pars, İran Pars'ı olabilir'

DİYARBAKIR, (DHA)- NESLİNİN tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı'na ait olduğu iddia edilen ve Güneydoğu'da çekilen görüntünün paylaşılması heyecan yarattı. Yaban hayatı uzmanları, görüntüdeki hayvanın Anadolu Parsı olduğunu ileri sürdü. Görüntüleri izleyen Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Yaban Hayvanları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alaettin Kaya, bunun İran Parsı olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirterek, Çünkü İran'da parslar, Milli Park içerisinde korunuyorlar ve sayıları artıyor. Sayıları artıkça bunlar, tür içindeki çekişme ve çatışmadan dolayı birbirlerini uzaklaştırıyor. Her biri tek yaşar ve 20, 30 kilometre karelik bir dolaşım alanına ihtiyaç duyar. Bu sebepten dolayı sayıları artıkça boş olan Anadolu'ya yani Türkiye'ye doğru yavaş yavaş gelmektedirler dedi.

Nesli tamamen yok olduğu düşünülen, bazılarına göre İran Parsı'nın (Panthera pardus saxicolor) Anadolu'da yaşayan bir ırkı, bazılarına göre de ayrı bir pars alt türü olarak kabul edilen, 'Panthera pardus tulliana' adı verilen Anadolu Parsı ile ilgili olduğu düşünülen bir görüntünün paylaşılması heyecan yarattı. Yaban hayatı uzmanları, görüntüdeki hayvanın Anadolu Parsı olduğunu ileri sürdü.

'ANADOLU PARS'I DEMEK İÇİN VERİ LAZIM'

Görüntüleri izleyen Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Yaban Hayvanları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alaettin Kaya, görüntüdeki hayvanın pars olduğunu ancak buna Anadolu Pars'ı demek için veri gerektiğini belirtti. Yakın bir tarihte Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, bir köyde vurulan örnekten alınan doku analizinin İran Pars'ını işaret ettiğini söyleyen Kaya, şunları kaydetti

Termal bir kamera ile alınmış bu görüntülere baktığımızda evet bu bir pars ya da leopar diyelim. Doğrudur, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da var. Bu bir pars ama şunu söylemek doğru mu Anadolu Parsı mı 1960'ların sonlarında en son bir avcı tarafından vurularak nesli tükenen diye bildiğimiz Anadolu Pars'ı demek için veri lazım. Geçmiş örnekler içerisinde doku var mı yok mu bilmiyoruz. En azından bir iskelet özellikleri olsa bugünkülerle karşılaştırılsa elimizdeki örneklerin Anadolu Pars'ı olup olmadığını söyleyebiliriz. Ama daha yakın bir tarihte Çınar ilçesinde bir köyde vurulan örnekten alınan dokudaki analiz, İran Pars'ını işaret ediyor. Bunun da İran Pars'ı olma ihtimali daha yüksek diyebiliriz.

'SAYILARI ÇOĞALAN İRAN PARSLARI BOŞ OLAN ANADOLU'YA GELİYOR'

İran'da parsların, Milli Park içerisinde korunduğunu ve sayılarının arttığını ifade eden Doç. Dr. Kaya, sayıları artan parsların tür içindeki çekişme ve çatışmadan dolayı birbirlerini uzaklaştırdığına vurgu yaparak şöyle konuştu

Çünkü İran'da parslar, Milli Park içerisinde korunuyorlar ve sayıları artıyor. Sayıları artıkça bunlar, tür içindeki çekişme, çatışmadan dolayı birbirlerini uzaklaştırıyor. Her biri tek yaşar. Soliter yaşar ve yaklaşık olarak 20, 30 kilometre karelik bir dolaşım alanına ihtiyaç duyar. Bu sebepten dolayı sayıları artıkça boş olan Anadolu'ya yani Türkiye'ye doğru yavaş yavaş gelmektedirler. 2000'lerin başında artık yavaş yavaş görünmeye başlanmıştı. Hem yaban hayatı uzmanlığı yapan doğa fotoğrafçıları hem de Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki askeri birliklerdeki termal cihazlarla bazen görüntüye takılıyordu. Görüntüdeki kedinin de pars olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kuyruğundan, omzundan, kafatasından, yürüyüşünden silüet olarak da görünse bu bir pars. Ama Anadolu Pars'ı demek için daha çok veriye ihtiyacımız olacak. İskelet örnekleri olsun, varsa belki yabancı müzelerde zamanında Türkiye'den götürülmüş ki maalesef çok götürüldü. Oradaki örneklerden doku alınıp karşılaştırılırsa bu, İran Pars'ı mı yoksa Anadolu Pars'ı mı çünkü biz Anadolu Pars'ının moleküler verisini bilmiyoruz. Onlardan örnek alınıp karşılaştırılırsa ya da geçmişte belki de bizim burada tamamen Anadolu'da, İran'da belki daha aşağıda Irak tarafında yaşayan parsın tek bir takson olma ihtimali de yüksek. Elimizde yeterince veri olmadığı için bunu söyleyemiyoruz. İran Pars'ı dememiz daha doğru, daha mantıklı. Sayıları artıkça Anadolu'ya, kendilerine yer aramaya geliyorlar. Besin de bol, rahatlıkla buralarda barınabiliyor.