Diyarbakır güneydoğu'da kara hasret kalanlar karacadağ'a akın etti - Son Dakika
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Diyarbakır güneydoğu'da kara hasret kalanlar karacadağ'a akın etti

6 saat önce

Güneydoğu'da kara hasret kalanlar Karacadağ'a akın ettiGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Şırnak dışındaki kentlerin merkezlerine kar yağmayınca beyaz örtüyü görmek isteyenler, sönmüş volkanik dağ olan Karacadağ'a akın etti.

Güneydoğu'da kara hasret kalanlar Karacadağ'a akın etti

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Şırnak dışındaki kentlerin merkezlerine kar yağmayınca beyaz örtüyü görmek isteyenler, sönmüş volkanik dağ olan Karacadağ'a akın etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Şırnak dışında Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa kent merkezlerine kar henüz yağmadı. Kar yağışının etkili olmadığı bölge kentlerinde yaşayanlar, beyaz örtüyü görmek için Diyarbakır ile Şanlıurfa sınırındaki sönmüş volkanik dağ olan Karacadağ'a çıktı. Kalkan yanardağlardan olan Karacadağ'ın 1957 metrelik zirvesine erken gidenler, kayak yaparken, yer bulamayanlar ise boş arazilerde kar topu oynadı. Ailelerin mangal yaktığı arazilerde, çocuklar da karda oynadı. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü bölgede beyaz örtüyle fotoğraf çektirenlerin yanı sıra bazı kişiler de araçlarından açtıkları müzik eşliğinde halay çekti.

Diyarbakır'dan bölgeye gelen Mehmet Emin Yılmaz, Kar olduğu için buraya geldik. Hava da güzel. İnsanlar buraya geliyor dedi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen İbrahim Demir ise Bölgemizde sadece Karacadağ bölgesinde kar yağdığı için kara hasretiz. Buraya gelip kar manzarasında piknik yapıp, keyifli bir gün geçiriyoruz diye konuştu.

Arkadaşlarıyla kar topu oynayan Baran Kiraz da Bu sene Siverek'te kar yağmadı, diye üzüldük sonra ailecek buraya geldik. Kar topu oynadık, kardan adam yaptık, çok mutlu oldum dedi.

Diyarbakır güneydoğu'da kara hasret kalanlar karacadağ'a akın etti

Diyarbakır, Karacadağ, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:05 Kaynak: DHA
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