Diyarbakır güneydoğu'da yazın çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk ediliyor - Son Dakika
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Diyarbakır güneydoğu'da yazın çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk ediliyor

6 saat önce

Güneydoğu'da yazın çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk ediliyorGÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'ndeki kentlerde, yazın yük taşıtılan eşekler, kış aylarında yem ve barınak masrafından kurtulmak isteyen sahipleri tarafından terk ediliyor.

Güneydoğu'da yazın çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk ediliyor

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'ndeki kentlerde, yazın yük taşıtılan eşekler, kış aylarında yem ve barınak masrafından kurtulmak isteyen sahipleri tarafından terk ediliyor. Başıboş bırakılan onlarca eşek, soğuk havada arazilerde yiyecek ararken, bazıları açlıktan, donarak ya da kurt ve köpeklerin saldırısına uğrayarak ölüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl ve Mardin'deki köylerin çoğunda eşekler yaz aylarında çalıştırılıyor. Yük taşımada kullanılan onlarca eşek, kış aylarında yem ve barınak masrafından kurtulmak isteyen sahipleri tarafından terk ediliyor. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü kentlerde onlarca eşek kış aylarını atlatmak için yaşam mücadelesi veriyor. Kış aylarında sahipsiz kalan eşekler, şehirler arası yollarda ve boş arazilerde yiyecek arayarak karınlarını doyurmaya çalışırken, dondurucu soğukla da mücadele ediyor. Kışın çetin geçtiği bölgedeki çoğu eşek, açlıktan, soğuktan ya da kurt ve köpeklerin saldırıları sonucu yaşamlarını yitiriyor.

'VİCDANEN RAHATSIZIM'

Eşeklerin yazın çalıştırılıp, kışın ölüme terk edilmesine vicdanen rahatsızlık duyduğunu belirten Emrah Delibalta, "Bizim insanlarımız yazın bu eşekleri bütün işlerde kullanıyorlar. Kış olduğunda bir parça arpa vermemek için, çıkar ve menfaat olmadığı için böyle çöle salıyorlar. Biz insanlar maalesef böyleyiz yani. İşte onlar da bir parça yiyecek bulmak için geziyorlar. Kimisi soğuktan ölüyor, kimisini köpek ve kurtlar yiyiyor. Vicdanen rahatsızım" dedi.

'EŞEKLER GÜNBEGÜN ÖLÜYOR'

Eşeklerin gün geçtikçe ölüp sayıca azaldığını ifade eden Fatih Tekin ise " İstanbul'da ikamet ediyorum. Annem ve babam burada olduğu için 2 haftalığına geldim. Buraya geldim ama gelmez olaydım. Kar kış geldiği zaman eşekleri salıyorlar, yazın çalıştırıyorlar. Yazın işlerini görüyorlar, kışın da salıyorlar. Gerçekten vicdanen çok rahatsızım. Köyde de kimse bu duruma karşı bir şey yapamıyor. Eşekler günbegün ölüyor" diye konuştu.

'KEDİ KÖPEK GÖRÜLÜNCE NASIL KOŞULUYORSA EŞEKLERE DE KOŞMALILAR'

Sedat Delidolu da hayvan severlere çağrıda bulunarak, "Eşekleri yazın çalıştırıyorlar; işte hayvan gütmek, tezek toplamak, arpa ve buğday taşıtmak için kullanıyorlar. Şimdi de başıboş bırakıyorlar. Kar, kış, yağmur, çamur demeden eşekler böyle dışarıda kalıyor. Hayvan severlerin bunlara bakması lazım. Bir kedi, köpek gördüklerinde nasıl koşuyorlarsa eşeklere de aynı hassasiyeti göstermeleri lazım. Bakmıyorlar, eşekler böyle dışarıda kalıyor, ölüm terk ediliyor" dedi.

Diyarbakır güneydoğu'da yazın çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk ediliyor

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:44 Kaynak: DHA
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