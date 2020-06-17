DİYARBAKIR GÜNEYDOĞU DERELERİNDE YÜN YIKAMA TELAŞI - Son Dakika

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'ndeki dereler, yün yıkayan kadınlarla renklendi. Yaz mevsiminde, yatak, yorgan ve yastıklarının içerisindeki yünü çıkararak dere kenarlarında yıkayan kadınlar akarsulara da renk kattı.

Yazın gelmesiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Mardin gibi kentlerinde Haziran ayının başından itibaren, yatak, yorgan ve yastıkların açıldığı, yünlerin de yıkandığı dereler renklendi.

KADINLAR, HİKAYE VE GENÇLİK YILLARINDAKİ ANILARINI ANLATIYOR

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ortaviran ve Karabudak köylerinde yaşayan kadınlar, tarihi Dilaver Köprüsü'nün altında geçen derenin kenarında yünlerini yıkama telaşına başladı. Derede yün yıkamaya annesi, teyzesi ve ablalarıyla gelen Ortaviran Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Zeynep Aran (14), yün yıkama işinin bir şenlik havasında geçtiğini söyledi. Kadınların yün yıkama sırasında hikayeler ve gençlik yıllarındaki anıları da anlattığını söyleyen Aran, "Burada yünlerimizi yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra orada kurutuyoruz. Torbalarımıza koyuyoruz, eve götürüyoruz. Ağabeylerimize, ablalarımıza çeyiz yapıyoruz. Sonra çocuklarına küçük yastıklar falan yapıyoruz. Biz 9 kardeşiz. Diyarbakır'daki ablalarıma da çeyiz yapıyoruz, onlara gönderiyoruz" dedi.