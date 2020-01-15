Diyarbakır güvenlik korucusu ve 3 kişi sahte parayla yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır güvenlik korucusu ve 3 kişi sahte parayla yakalandı

6 saat önce

Güvenlik korucusu ve 3 kişi sahte parayla yakalandıDİYARBAKIR'da, aralarında bir güvenlik korucusunun da bulunduğu 4 kişi, sahte paraları satarken yakalandı.

Güvenlik korucusu ve 3 kişi sahte parayla yakalandı

DİYARBAKIR'da, aralarında bir güvenlik korucusunun da bulunduğu 4 kişi, sahte paraları satarken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğil ilçesinde ikamet eden bir şüphelinin, Diyarbakır'daki Y.E.'den temin ettiği sahte paraları piyasaya sürmek için alıcı aradığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, 14 Ocak Salı günü Yenişehir ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, güvenlik korucusu H.U. sahte paraları sattığı sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada farklı seri numaralarda, 1 adet sahte 100 Amerikan doları ile 515 adet sahte 50 TL ve 248 adet sahte 100 TL olmak üzere toplam 50 bin 550 TL sahte banknot ele geçirildi.

Sahte paralar, muhafaza altına alınması için Merkez Bankası'na gönderilirken, gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Diyarbakır güvenlik korucusu ve 3 kişi sahte parayla yakalandı

Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:04 Kaynak: DHA
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