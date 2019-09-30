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Diyarbakır-güzeloğlu, sosyal medyada iletilen ulaşım sorununa el attı

1 saat önce

Güzeloğlu, sosyal medyada iletilen ulaşım sorununa el attıDiyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşanan ulaşım sorununun, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na sosyal medyada iletilmesiyle yol yapım çalışmasına başlandı.

Güzeloğlu, sosyal medyada iletilen ulaşım sorununa el attı

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşanan ulaşım sorununun, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na sosyal medyada iletilmesiyle yol yapım çalışmasına başlandı.

İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medyada kendisine iletilen şehirlerarası otobüs terminalindeki ulaşım sorununa el attı. Şehirlerarası otobüs terminaline gelerek, incelemede bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, yeni ulaşım planının detaylarını açıkladı.

Vatandaşların kendisine iletilen sorunlara çözüm ürettiklerini anlatan Vali Güzeloğlu, Yoğun bir ulaşıma ve erişime konu olan otogardayız. Vatandaşlarımızın bize ilettikleri sorunlar çerçevesinde hemen çözümler üretiyoruz. Otogarın önündeki bağlantı yolu da geçmişten bugüne kadar yaşanan hakikaten çok önemli bir sorun. Otogara doğrudan erişimi engelleyen vatandaşlarımızın girişini çıkışını zorlaştıran ve herkesin bildiği gibi trafik kurallarına aykırı bir dönüşü ve riski içeren bir sıkıntı yaşanıyordu. Bu konu bana sosyal medyada vatandaşlar tarafından iletildi. Büyükşehir Belediyemizin ilgili daire başkanlığına hemen konunun çözümü noktasında bir talimat verdik. Bugün de üretilen projeyle otogarımızda hemen bugün başlayan çalışmalarla hem trafik kuralları konusunda uygun olan hem de erişimi kolaylaştıran, erişim konforunu sağlayan bir proje gerçekleştireceğiz. Bu proje ile birlikte alan bütünlüğü olarak peyzajları da tamamlanacak ve inşallah otogarımıza hem ana yoldan hem de bağlantı devam eden arka yoldan ulaşım sağlanmış olacak dedi.

Diyarbakır-güzeloğlu, sosyal medyada iletilen ulaşım sorununa el attı

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:41 Kaynak: DHA
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