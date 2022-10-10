Diyarbakır haber | 15 Temmuz Federasyonu'ndan Diyarbakır annelerine destek ziyareti - Son Dakika
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Diyarbakır haber | 15 Temmuz Federasyonu'ndan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

10.10.2022 15:10

Diyarbakır haberlerine göre 15 Temmuz Federasyonu'ndan Diyarbakır annelerine destek ziyareti Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti sürerken, ailelere destek ziyaretleri devam ediyor.

15 Temmuz Federasyonu'ndan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti sürerken, ailelere destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi bin 134'üncü gününde devam ediyor. 15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Emrah Şahin ve federasyon üyeleri Diyarbakır'a gelerek, evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Burada ailelere çiçek dağıtan Şahin, ailelerle birlikte HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı. Federasyon Başkanı Emre Şahin, yaptığı basın açıklamasında Diyarbakır annelerine 3 Eylül 2019 yılında başlatmış olduğu evlat nöbetini şimdi de kararlılıkla sürdürdükleri için teşekkür etti.

Oturma eylemindeki ailelerin anılarının farklı acılarının ise aynı olduğunu söyleyen Şahin, "Burada gördüğümüz gibi anıları farklı ama acıları aynı olan annelerimizi bizler birer Sivil Toplum Kuruluşu olarak duyduk, geldik ve gördük. Seslerine kulak verdik. Diğer bütün annelerimizi de buraya davet ediyoruz. Teröre karşı dimdik ayakta durulmasını temenni ediyoruz. Aynı zamanda 15 Temmuz Federasyonu olarak annelerimizin bütün maddi ve manevi desteğini sağlamakta kararlı ve yanlarında olmakta gururluyuz" dedi.

Diyarbakır annelerinin seslerine kulak verilmesi için çağrıda bulunan Şahin, "Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Zazasıyla ve Alevisiyle bizler her zaman bir arada bulunmayı başarabilmişiz. Şuanda da aynı istikrarla bir arada bulunmaktayız. Bütün milletimize seslenmek istiyorum. Annelerimizin sesine kulak verelim. Onları işitelim ve sessiz çığlıklarını duyalım. FETÖ, PKK, PYD adının ne olduğu fark etmeksizin ülkemize yapılmış olan bütün terör saldırılarını lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır haber | 15 Temmuz Federasyonu'ndan Diyarbakır annelerine destek ziyareti - Son Dakika

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