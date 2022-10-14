Diyarbakır haber... Bakan Ersoy, Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu Festivali" etkinliklerine katıldı - Son Dakika
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Diyarbakır haber... Bakan Ersoy, Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu Festivali" etkinliklerine katıldı

14.10.2022 22:08
Diyarbakır haber... Bakan Ersoy, Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu Festivali" etkinliklerine katıldı

Gelen Diyarbakır haberlerine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında yapılan etkinliklere katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında yapılan etkinliklere katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ersoy, turizm sektör temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından merkez Sur ilçesindeki Yeni Kapı Caddesi'nde Festival Mutfağı'nı gezdi.

Burada bazı yöresel yemeklerin yapımı hakkında bilgi alan Ersoy, daha sonra Büyük Kervansaray'da Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu'nun etkinliğine katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır haber... Bakan Ersoy, Diyarbakır'da 'Sur Kültür Yolu Festivali' etkinliklerine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır haber... Bakan Ersoy, Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu Festivali" etkinliklerine katıldı - Son Dakika
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