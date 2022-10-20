Karayolları üzerinde daha önceden belirlemiş oldukları noktalardan düzensiz göçmenleri alarak kontrol noktaları bulunmayan güzergahlardan Diyarbakır'a sevk ettikleri, kaçak göçmenleri kentte bir müddet konaklatarak batı illerine taşınmasını sağladıkları tespit edilerek 18 Ekim'de yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, Türkiye 'ye yasadışı yollarla giren düzensiz göçmenlerle irtibat kurarak düzensiz göçmenlerin doğu illerinden kente sevkini sağlayan ve haksız kazanç elde eden organizatörlere yönelik detaylı çalışma yürüttü.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Türkiye, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır haber | Diyarbakır'da 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi - Son Dakika

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