Diyarbakır haber | Diyarbakır'da 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi - Son Dakika
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Diyarbakır haber | Diyarbakır'da 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi

20.10.2022 19:58

Diyarbakır haberler... Diyarbakır'da 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi Diyarbakır'da kaçak göçmen sevkini sağlayan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Diyarbakır'da 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kaçak göçmen sevkini sağlayan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı. 5 aylık detaylı çalışma sonucu 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, Türkiye'ye yasadışı yollarla giren düzensiz göçmenlerle irtibat kurarak düzensiz göçmenlerin doğu illerinden kente sevkini sağlayan ve haksız kazanç elde eden organizatörlere yönelik detaylı çalışma yürüttü.

Karayolları üzerinde daha önceden belirlemiş oldukları noktalardan düzensiz göçmenleri alarak kontrol noktaları bulunmayan güzergahlardan Diyarbakır'a sevk ettikleri, kaçak göçmenleri kentte bir müddet konaklatarak batı illerine taşınmasını sağladıkları tespit edilerek 18 Ekim'de yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

5 ay süren detaylı çalışmalar sonucunda 170 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi. Kaçak göçmenlerin sevkini sağlayan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında organizatörlerinde bulunduğu gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Türkiye, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır haber | Diyarbakır'da 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır haber | Diyarbakır'da 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi - Son Dakika
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