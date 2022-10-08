İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da sürdürülen Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor. Narko Terör operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Lice İlçesi Yolçatı Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 12 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde, 232 bin kök kenevir, 60 bin kök skunk, 260 kilogram toz esrar, 260 kilogram kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır haber | Diyarbakır'da 232 bin kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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