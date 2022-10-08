Diyarbakır haber | Diyarbakır'da 232 bin kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır haber | Diyarbakır'da 232 bin kök kenevir ele geçirildi

08.10.2022 12:38
Diyarbakır haber | Diyarbakır'da 232 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır haberlerine göre İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da sürdürülen Narko Terör Operasyonları çerçevesinde 232 bin kök kenevir ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da sürdürülen Narko Terör Operasyonları çerçevesinde 232 bin kök kenevir ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da sürdürülen Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor. Narko Terör operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Lice İlçesi Yolçatı Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 12 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde, 232 bin kök kenevir, 60 bin kök skunk, 260 kilogram toz esrar, 260 kilogram kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır haber | Diyarbakır'da 232 bin kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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