Özel bir şirketin boru hatları vasıtasıyla çıkarılan petrolün basıncının düştüğünün fark edilmesi üzerine 2 aylık teknik ve fizik takip sonucu organize şekilde boru hatlarından ham petrol çalındığı tespit edilmiş, şüphelilerin ham petrolü çalarken kullandıkları yöntemler de deşifre edilmişti.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hamster Coin, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! DİYARBAKIR - Boru hatlarından petrol çalan 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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