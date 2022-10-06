Diyarbakır haber: Diyarbakır'da eylül ayında uyuşturucu operasyonlarında 93 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır haber: Diyarbakır'da eylül ayında uyuşturucu operasyonlarında 93 kişi tutuklandı

06.10.2022 11:03
Diyarbakır haber: Diyarbakır'da eylül ayında uyuşturucu operasyonlarında 93 kişi tutuklandı

Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 93 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 93 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Buna göre, eylül ayında il genelinde düzenlenen 711 operasyonda, 801 kilo 427,67 gram kubar esrar, 250 kilo 230,59 gram skunk, 77 kilo 824,29 gram toz esrar, 6 kilo 887,8 gram sentetik uyuşturucu, 113,89 gram eroin, 19,05 gram kokain, 1484 kök Hint keneviri, 4 bin 403 uyuşturucu hap, 443 sentetik ecza, 10 hassas terazi, 2 uzun namlulu tüfek, 2 av tüfeği, 8 şarjör, 185 fişek, 4 tabanca ve 187 bin 870 lira ele geçirildi.

846 kişi hakkında işlem yapılan operasyonlarda, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 93'ü tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Isparta haber... Isparta'da narkotik suçlarla mücadelede bir haftada 550 şahıs sorgulandı Isparta haber... Isparta'da narkotik suçlarla mücadelede bir haftada 550 şahıs sorgulandı Son dakika haberi... Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 254 zanlı tutuklandı Son dakika haberi... Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 254 zanlı tutuklandı Eskişehir haber! Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 15 şüpheli yakalandı Eskişehir haber! Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 15 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır haber: Diyarbakır'da eylül ayında uyuşturucu operasyonlarında 93 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 19:09:07. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır haber: Diyarbakır'da eylül ayında uyuşturucu operasyonlarında 93 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement