Gözaltına alınan A.I.(26) isimli şahısla ilgili Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan detaylı araştırmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 20 bin lira adli para cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika

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