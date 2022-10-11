Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

11.10.2022 12:24
Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Diyarbakır bölgesinden gelen habere göre Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yaptığı kontrollerde 10 kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yaptığı kontrollerde 10 kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Bismil'in farklı noktalarında yürütülen önleyici faaliyetler çerçevesinde Kardeşlik Parkı içerisinde görev yapan Çevik Kuvvet Büro Amirliği görevlileri, durumundan şüphelenerek kontrol ettikleri şahsı aranma kaydı bulunması nedeniyle gözaltına aldı.

Gözaltına alınan A.I.(26) isimli şahısla ilgili Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan detaylı araştırmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 20 bin lira adli para cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen A.I(26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika

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