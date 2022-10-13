Diyarbakır haber! Diyarbakır'da "Salgın Hastalıklar Kongresi" başladı - Son Dakika
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Diyarbakır haber! Diyarbakır'da "Salgın Hastalıklar Kongresi" başladı

13.10.2022 14:56
Diyarbakır haber! Diyarbakır'da "Salgın Hastalıklar Kongresi" başladı

Diyarbakır bölgesinden gelen habere göre Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ) "Uluslararası Tarihsel, Yasal, Etik ve Medya Boyutlarıyla Salgın Hastalıklar Kongresi" başladı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ) "Uluslararası Tarihsel, Yasal, Etik ve Medya Boyutlarıyla Salgın Hastalıklar Kongresi" başladı.

DÜ, İstanbul Üniversitesi, Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği ve Sur Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen kongre, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde başladı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın gönderdiği mesajın okunmasının ardından DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, yurt dışı ve çeşitli illerden gelen misafirleri medeniyetler beşiği Diyarbakır'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversite olarak bilimsel etkinliklere önem verdiklerini ve birçok sempozyum, kongre, panel ve konferansa ev sahipliği yaptıklarını belirten Karakoç, kongreye katılım sağlayan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Onursal üyelik ve katılım plaket takdimi törenin ardından kongrenin ilk oturumu yapıldı.

Kongrenin açılışına, DÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ezeli Azarkan ve Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, yurt dışından ve yurt içinden gelen akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

3 gün sürecek olan kongrede, Almanya, Meksika ve Polonya'dan gelen akademisyenlerin eşliğinde 104 bildirinin yer aldığı çeşitli oturumlar düzenlenecek.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır haber! Diyarbakır'da 'Salgın Hastalıklar Kongresi' başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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