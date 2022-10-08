Diyarbakır haber! Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu Festivali" başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sur Kültür Yolu Festivali'nde, "Doğu'nun göz bebeği Diyarbakır'dayız. Bu sene 5'e çıktı, önümüzdeki sene 10'a çıkacağız ve her sene bu sayıyı artırarak, bütün illere ulaşmış olacağız. Önceliğimiz 7 bölgeye festivalleri yaymak." dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde Diyarbakır'da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali, İçkale Müze Kompleksi'nde açılan sergilerle başladı.

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali Ali İhsan Su, Sur Kaymakamı Asım Solak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ile "Amida Höyük ve Artuklu Sarayı Kazıları Sergisi", "Siyah Beyaz Diyarbakır Sergisi", "Diyarbakır Kazı İzleri Sergisi" ile Türkiye Jokey Kulübü tarafından açılan "11. Resim Yarışması Sergisi" ve "Diyarbakır Arkeolojik ve İslami Eserler Sergisi"ni gezdi.

Daha sonra, "Fotomaraton Diyarbakır Etkinliği"ni başlatan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Kültür Yolu festivallerinin Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başladığını belirterek, sonrasında Bakanlık olarak bu festivalleri Anadolu'ya yayma kararı aldıklarını söyledi.

"Gelecek yıl ilave 5 şehrimiz geliyor, 3'ü kesinleşti"

Beyoğlu Kültür Yolu ile başlayan festivallerin Başkent Kültür Yolu Festivali devam ettiğini dile getiren Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl Çanakkale ile başladık. Çanakkale'yi, Konya Mistik Müzik Festivali izledi. 1 Ekim'de Beyoğlu ve Başkent Kültür yolu festivalleri başladı. Şimdi Doğu'nun göz bebeği Diyarbakır'dayız, Sur Kültür Yolu Festivali'ndeyiz. Bunun startını da bu vesileyle vermiş oluyoruz. Bu sene 5'e çıktı, önümüzdeki sene 10'a çıkaracağız ve her sene bu sayıyı artırarak, bütün illere ulaşmış olacağız. Gelecek yıl ilave 5 şehrimiz geliyor, şu ana kadar 3'ü kesinleşti."

Ersoy, gelecek yıl nisan ayında yapılacazk Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nı himayelerine aldıklarını anlatarak, İzmir'de Efes Kültür Yolu Festivali'nin de nisan ayında düzenleneceğini kaydetti.

Alsancak Tekel Fabrikası'nın restorasyon ve renovasyon çalışmalarının mart sonuna kadar tamamlanacağını belirten Ersoy, etkinlik alanını oluşturarak, nisan ayına İzmir'i de eklediklerini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eylül ayında Gaziantep Gastro Festivali vardı, onu da Kültür Yolu Festivali olarak himayemize alıyoruz. Gastro Gaziantep Kültür Yolu Festivali olarak eylül ayında onu da katmış oluyoruz. 2 şehrimize daha katacağız. Biri muhtemelen Akdeniz Bölgesi, diğeri Trabzon olacak. Çünkü önceliğimiz 7 bölgeye festivalleri yaymak. Sonrasında büyük şehirlerimize, yavaş yavaş da Anadolu'ya yaymak."

Bu festivallerin en heyecanlı bölümlerinden birinin "fotomaraton" olduğunu dile getiren Ersoy, çünkü fotomaraton ile çok güzel fotoğraflar üretilip, bunların sosyal medya üzerinden yayılmasının sağlandığını söyledi.

"Olağanüstü bir coğrafya"

Festivale katılan foto muhabiri ve belgesel yapımcısı gazeteci Coşkun Aral da uygarlığın, "bereketli hilal" diye tanımlanan, bütün insanlığı doyuracak nitelikte ilklerin olduğu topraklarda bulunduklarını belirterek, bu kentin yanı başındaki Siirt'te doğduğunu söyledi.

Terör olaylarının yaşandığı dönemde de bölgeye geldiğini anlatan Aral, "Burası hak etmediği günleri yaşadı. Ama şimdi görüyorum ki; Diyarbakır hak ettiğini yaşamaya başlayacak. Çünkü 3 günden beri buradayım. Bu umut yeşerdi bu topraklarda, bu topraklardan bütün Orta Doğu coğrafyasına yayılacak diyorum." diye konuştu.

Fotoğrafın önemine işaret eden Aral, fotoğrafın dünyada en çok konuşulan dil haline geldiğini belirtti.

Aral, şunları söyledi:

"Neredeyse 2-3 milyar insanın konuşma diline dönüştü. ve konuşacak konu çok Diyarbakır'a ilişkin. Suriçi'nde yıllar önce ilk kez havadan görüntü çekmiştim, olağanüstü bir coğrafya. Artık yeni dönem geliyor insanlık için, Diyarbakır da bunların başlangıcı. Başka illerde yapmış olduğumuz fotomaratonu niye Diyarbakır'da yaptık? Buradaki fotoğrafçı arkadaşlarımız çok ama çok deneyimli. Bölgede yıllardır değişik etkinlikler yapıyoruz. Sayın Bakanımızdan ricam bu tür etkinleri artıralım. Bu bir başlangıç. Bir kent coğrafyası, o kentlinin gözünün dışında başka kentlerden gelenlerin gözleriyle yansıtıldığında çok daha verimli olur."

Bakan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra Keçi Burcu'nda açılan "Devrim Erbil Renkler ve Teknikler Sergisi"ni gezdi.

Keçi Burcu'nun terasında, Dicle Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde düzenlenen etkinliklere katılan çocuklarla görüşen Ersoy, "Gökyüzü Gündüz Gözlemleri" etkinliği kapsamında tarihi Zerzevan Kalesi ile ilgili çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi de gezdi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.