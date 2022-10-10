Diyarbakır haber: Diyarbakır'da sürücü hatalarından kaynaklı kaza bilançosu: 2 ölü, 453 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır haber: Diyarbakır'da sürücü hatalarından kaynaklı kaza bilançosu: 2 ölü, 453 yaralı

10.10.2022 09:56
Diyarbakır haber: Diyarbakır'da sürücü hatalarından kaynaklı kaza bilançosu: 2 ölü, 453 yaralı

Diyarbakır haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Diyarbakır'da eylül ayında meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 453 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Diyarbakır'da eylül ayında meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 453 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır'da eylül ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre, 482 kazada, 453 kişi yaralandı, 2 kişi öldü. Kazaların 252'si ölümlü ve yaralanmalı olurken 230'unun ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında meydana gelen 3 bin 734 kazada ise 3 bin 63 kişi yaralanırken, 16 kişi öldü. Kazaların bin 808'i ölümlü ve yaralamalı olurken, bin 926'sı ise maddi hasarlı kaza olarak meydana geldi. Sürücü hatalarının kazalara neden olduğu açıklanan istatistiklerde, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise araç hızı, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak ifade edildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır haber: Diyarbakır'da sürücü hatalarından kaynaklı kaza bilançosu: 2 ölü, 453 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır haber: Diyarbakır'da sürücü hatalarından kaynaklı kaza bilançosu: 2 ölü, 453 yaralı - Son Dakika
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