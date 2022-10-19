Diyarbakır haber: Ergani'de Muhtarlar Günü kutlandı

Diyarbakır haberi: Ergani ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ergani ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Ergani Belediyesi Botanik Park'ta düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Namık Kemal Mahallesi muhtarı Ahmet Seran, burada yaptığı konuşmada, muhtarlık müessesinin en köklü kurumlardan biri olduğunu söyledi. Törene, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Kaymakam Karaaslan, törenin ardından muhtarlarla bir araya gelerek, onların taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

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