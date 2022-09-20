Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren Abluka-34' operasyonu kapsamında; Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında operasyon gerçekleştirildi. Jandarma SİHA , ANKA ve Atak helikopteri desteğiyle jandarma özel harekat ve jandarma asayiş komando timlerinin katılımıyla yapılan, istihbarata dayalı nokta operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda teröristlere ait M-16 piyade tüfeği ve 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Diyarbakır haber: İçişleri: Diyarbakır'da 3 terörist, etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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