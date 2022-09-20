Diyarbakır haber: İçişleri: Diyarbakır'da 3 terörist, etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır haber: İçişleri: Diyarbakır'da 3 terörist, etkisiz hale getirildi

20.09.2022 10:21
Diyarbakır haber: İçişleri: Diyarbakır'da 3 terörist, etkisiz hale getirildi

Gelen Diyarbakır haberlerine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Görese Dağı bölgesinde gerçekleştirilen 'Eren Abluka-34' operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Görese Dağı bölgesinde gerçekleştirilen 'Eren Abluka-34' operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren Abluka-34' operasyonu kapsamında; Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında operasyon gerçekleştirildi. Jandarma SİHA, ANKA ve Atak helikopteri desteğiyle jandarma özel harekat ve jandarma asayiş komando timlerinin katılımıyla yapılan, istihbarata dayalı nokta operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda teröristlere ait M-16 piyade tüfeği ve 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.


YORUMLAR
500
Erciyes Dağı'ndaki nefes kesen kurtarma operasyonu kameraya yansıdı Erciyes Dağı'ndaki nefes kesen kurtarma operasyonu kameraya yansıdı PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu
Kaynak: DHA

Toros Dağları, Diyarbakır, Jandarma, Dicle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır haber: İçişleri: Diyarbakır'da 3 terörist, etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
09:58 Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
08:13 Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sosyal medyayı aktif kullanıyor
08:02 Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kısmi askeri seferberlik" kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı
04:48 Pikap ile tırın çarpıştığı feci kazada ölenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:21:19. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır haber: İçişleri: Diyarbakır'da 3 terörist, etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement