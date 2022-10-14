DİYARBAKIR - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizmcilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen " Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Ersoy, bir otelde turizm sektör temsilcileriyle görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Diyarbakır 'da turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

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