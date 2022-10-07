Diyarbakır haberi | Bağlar Belediyesi KPSS nedeniyle okul önündeki pazarı başka yere kaydırdı - Son Dakika
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Diyarbakır haberi | Bağlar Belediyesi KPSS nedeniyle okul önündeki pazarı başka yere kaydırdı

07.10.2022 12:44
Diyarbakır haberi | Bağlar Belediyesi KPSS nedeniyle okul önündeki pazarı başka yere kaydırdı

Diyarbakır gündem haberine göre Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans öncesi tedbirler artırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans öncesi tedbirler artırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 9 Ekim'de KPSS Ön Lisans Sınavının yapılacağı Mevlana Halit Ortaokulu yanında kurulan semt pazarı Barış Caddesi'ne kaydırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, adayların huzurlu bir ortamda sınava girmelerini sağlamak için tedbirlerin artırıldığını belirtti.

Okul çevresinde seyyar satışların yapılmaması için de zabıta ekiplerinin görevlendirileceğini aktaran Beyoğlu, şunları aktardı:

"Sınava girecek tüm adaylarına başarılar diliyorum. Belediye olarak sınavın sağlıklı ve huzurlu ortamda geçmesi için tedbirlerimizi aldık. Amaç adayların gürültüden etkilenmemeleri. Okul çevrelerinde de ekiplerimiz görev yaparak huzuru bozan hareketlere izin vermeyecek."

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Bağlar, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır haberi | Bağlar Belediyesi KPSS nedeniyle okul önündeki pazarı başka yere kaydırdı - Son Dakika

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