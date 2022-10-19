Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde hafta boyunca sürdürülen uygulamalarda, haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan 28 şahıs yakalandı. 2 bin 200 adet bandrolsüz sigara, 5 bin 900 adet doldurulmuş makaron, 4 adet gümrük kaçağı telefon, 3 adet tabanca, 1 adet havalı tüfek, 64 adet fişek,1 adet çalıntı motosiklet, 400 gram ağırlığında kubar esrar maddesi ve 2 gram ağırlığında metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır haberi: Bismil'de huzur asayiş uygulamasında 40 şüpheli hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika

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