Diyarbakır haberi: Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor - Son Dakika
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Diyarbakır haberi: Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

27.08.2022 16:16
Diyarbakır haberi: Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır haberlerine göre Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1090. gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşana kadar eylemini sonlandırmayacağını söyledi.

Oğlunun HDP'liler aracılığıyla kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Uslu, şöyle konuştu:

"Ölmedik halen ayaktayız, ancak evimizde her gün yas var. Ne bayramımız ne seyranımız var. Rabb'im kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. Evladımı aramaktan asla vazgeçmeyeceğim. Oğlum gel. Devletimiz güçlüdür. Güvenlik güçlerine, askerimize, polisimize teslim ol. Anne ve babanın yanına dön. Yeter artık, bu hasret bitsin."

Anne Hatun Yüceyurt da yıllardır oğlundan haber alamadığını, evladına kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Yıllardır oğlunun hasretiyle yanıp tutuştuğunu anlatan Yüceyurt, "Oğlum neredeysen devletimizin şefkatli kollarına teslim ol. Yeter artık, bu hasretlik bitsin. Kararlıyım. Sonuna kadar eylemi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor Ailelerin direnişi bin 90'ıncı gününde Ailelerin direnişi bin 90'ıncı gününde Ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor Ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır haberi: Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor - Son Dakika

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