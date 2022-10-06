Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü eylül ayı içerisinde 711 operasyonda 846 şüpheliye işlem yapılırken, 93 şüpheli tutuklandı, 24 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonun bilançosu ise 801 kilogram 427,67 gram kubar esrar, 260 kilogram 230,59 gram skunk, 77 kilogram 824,29 gram toz esrar, 6 kilogram 887,8 gram metafetamin, 113,89 gram eroin, 19,05 gram kokain, 4 bin 403 adet ecstasy, 443 adet sentetik ecza, 10 adet hassas terazi, 2 adet AK-47 tüfek, 2 adet av tüfeği, 5 adet uzun namlulu silah şarjörü, 166 adet uzun namlulu silah fişeği, 4 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 19 adet tabanca fişeği, 187 bin 870 Türk Lirası ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Operasyon, Narkotik, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da 711 operasyon bilançosu açıklandı - Son Dakika

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