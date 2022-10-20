Diyarbakır haberleri! Diyarbakır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
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Diyarbakır haberleri! Diyarbakır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu' başlatıldı

20.10.2022 11:22
Diyarbakır haberleri! Diyarbakır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu' başlatıldı

Diyarbakır gündem haberi: İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 1006 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu' başlatıldığını ve ilk gün, 3 ton 768 kilogram toz ve kubar esrar, 477 bin 500 kök skunk ve 170 bin 800 kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 1006 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu' başlatıldığını ve ilk gün, 3 ton 768 kilogram toz ve kubar esrar, 477 bin 500 kök skunk ve 170 bin 800 kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 (Diyarbakır- Lice Ulucak-Yorulmaz) Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu' başlatıldı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, jandarma komando özel operasyon, jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1006 personel görev aldı.

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır Lice ilçesi Ulucak ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında arazi arama tarama faaliyeti yapıldı. Bu kapsamda 58 farklı noktada; 1 ton 688 kilo toz esrar, 2 ton 80 kilo kubar esrar, 477 bin 500 kök skunk ve 170 bin 800 kök kenevir ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA
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Diyarbakır, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır haberleri! Diyarbakır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

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