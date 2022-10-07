Diyarbakır haberi! Diyarbakır'da Eylül ayında 3 bin 562 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da Eylül ayında 3 bin 562 şüpheli yakalandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayında yapılan asayiş operasyonlarının bilançosu açıklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayında yapılan operasyonlarda 3 bin 562 şüpheli yakalanırken, 201 şüpheli sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı. Operasyonlarda 203 tabanca, 31 av tüfeği, 46 kuru sıkı tabanca, 1 uzun namlulu silah, 2 bin 519 fişek ele geçirildi. Halkın huzurunun devamı için operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.
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