Diyarbakır haberi! Diyarbakır'da Eylül ayında 3 bin 562 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır haberi! Diyarbakır'da Eylül ayında 3 bin 562 şüpheli yakalandı

07.10.2022 21:02

Diyarbakır habere göre Diyarbakır'da Eylül ayında 3 bin 562 şüpheli yakalandı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayında yapılan asayiş operasyonlarının bilançosu açıklandı.

Diyarbakır'da Eylül ayında 3 bin 562 şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayında yapılan asayiş operasyonlarının bilançosu açıklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayında yapılan operasyonlarda 3 bin 562 şüpheli yakalanırken, 201 şüpheli sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı. Operasyonlarda 203 tabanca, 31 av tüfeği, 46 kuru sıkı tabanca, 1 uzun namlulu silah, 2 bin 519 fişek ele geçirildi. Halkın huzurunun devamı için operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır haberi! Diyarbakır'da Eylül ayında 3 bin 562 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır haberi! Diyarbakır'da Eylül ayında 3 bin 562 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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