Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da Gazi Köşkü'nün bakım ve onarımı tamamlandı - Son Dakika
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Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da Gazi Köşkü'nün bakım ve onarımı tamamlandı

11.10.2022 15:04
Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da Gazi Köşkü'nün bakım ve onarımı tamamlandı

Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16. Kolordu Komutanı iken karargah olarak kullandığı Gazi Köşkü'nün bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16. Kolordu Komutanı iken karargah olarak kullandığı Gazi Köşkü'nün bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ile Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Köşkler Mahallesinde Atatürk Köşkü olarak da bilinen tarihi Gazi Köşkü'nde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mekanı olan Gazi Köşkü'nde yürütülen bakım ve onarımın tamamlandığını belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 20 kişilik ekibiyle Gazi Köşkü'nün tahribata uğramadan ayakta kalabilmesi amacıyla çevre düzenleme çalışmalarıyla iç ve dış bakım ile onarım çalışması yürüttüğünü ifade eden Beşikci, şunları kaydetti:

"Köşkün tarihi yapısını korumak amacıyla mimari öğelerini aynı malzemelerle değiştirdik. İç ve dış mekanın tadilatını yapıp, boyadık. Ahşap kaplamalarda gerekli onarımları ve vernikleme çalışmalarını yaptık. Pencere, balkon ve yapıdaki bütün demir ferforjeleri paslanmaya karşı boyadık. Hasarlı aplikleri yapıya uygun apliklerle değiştirdik. Açık otoparkımızda araçların daha rahat park edilebilmesi için park yerlerini yeniden düzenledik. Yürüyüş yollarımızı yeniledik. Bahçe kısmında mevsime uygun bitki türleri ekimi yapıldı, çimler biçildi. Bahçedeki oturma gruplarında ve lavabolarda tadilat çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı yenilediğimiz köşkte ağırlamaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da Gazi Köşkü'nün bakım ve onarımı tamamlandı - Son Dakika

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