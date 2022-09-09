Diyarbakır haberi! Diyarbakır'da husumetliler çatıştı; arada kalan Emre, öldü - Son Dakika
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Diyarbakır haberi! Diyarbakır'da husumetliler çatıştı; arada kalan Emre, öldü

09.09.2022 22:10
Diyarbakır haberi! Diyarbakır'da husumetliler çatıştı; arada kalan Emre, öldü

Diyarbakır yerel gündem haberine göre DİYARBAKIR'da, husumetli iki grubun mahalle arasındaki silahlı kavgasında arada kalan ve başına mermi isabet eden Emre Buyruk (14), yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR'da, husumetli iki grubun mahalle arasındaki silahlı kavgasında arada kalan ve başına mermi isabet eden Emre Buyruk (14), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fiskaya semtinde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup aynı mahallede karşılaştı. Sözlü olarak başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada tabancadan çıkan ve o sırada bölgede bulunan Emre Buyruk, merminin başına isabet etmesiyle kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Emre Buyruk, gelen sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince inceleme yapılırken, çok sayıda kovan bulundu.Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır haberi! Diyarbakır'da husumetliler çatıştı; arada kalan Emre, öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır haberi! Diyarbakır'da husumetliler çatıştı; arada kalan Emre, öldü - Son Dakika
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