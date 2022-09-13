Diyarbakır haberi! Diyarbakır'da parkta silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Diyarbakır haberi! Diyarbakır'da parkta silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

13.09.2022 11:39
Diyarbakır haberi! Diyarbakır'da parkta silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Gelen Diyarbakır haberine göre DİYARBAKIR'da park içerisinde oturur vaziyette silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

DİYARBAKIR'da park içerisinde oturur vaziyette silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin üzerinde yapılan aramada Erkan T.'ye (48) ait kimlik çıkarken, cebindeki mektup incelemeye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan bir caminin bitişiğindeki parkta meydana geldi. Camiden çıkanlar, park içerisinde oturur vaziyette kanlar içerisinde bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde yerdeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölen kişinin üzerinde yapılan aramada Erkan T.'ye ait kimlik ile cebinde bir mektup bulundu. Yapılan ön incelemede Erken T.'nin boyun kısmında mermi girişi tespit edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek bölgede inceleme yaptı. Olay yerine yaklaşık 5 metre mesafede mermi çekirdeği bulundu. Erkan T.'nin çevresindeki yiyecek ve benzeri bazı materyaller ile mektup incelenmek üzere emniyete götürüldü. Cenaze otopsi için adlı tıpa götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır haberi! Diyarbakır'da parkta silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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