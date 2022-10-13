Seyir halindeki otomobil alev aldı, sürücü son anda kurtuldu - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

13.10.2022 12:59

Seyir halindeki otomobil alev aldı, sürücü son anda kurtuldu Diyarbakır'da bir otomobil seyir halindeyken alev aldı, sürücü son anda kurtuldu.

Seyir halindeki otomobil alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir otomobil seyir halindeyken alev aldı, sürücü son anda kurtuldu. İtfaiyenin geç gelmesi aracı kül etti.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tellikaya Mahallesi civarı havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 ABJ 645 plakalı otomobil seyir halinde iken bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Sürücüsü aracı sağa çekerek kendini son anda alevlerden kurtardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine iddiaya göre itfaiyenin geç gelmesiyle araç alevlere teslim olarak küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken kullanılmaz hale gelen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil alev aldı, sürücü son anda kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobil alev aldı, sürücü son anda kurtuldu - Son Dakika
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