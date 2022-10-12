Son dakika haber... Diyarbakır'da silahlı saldırı korku dolu anlar yaşattı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber... Diyarbakır'da silahlı saldırı korku dolu anlar yaşattı... O anlar kamerada

12.10.2022 09:59

Son dakika habere göre Diyarbakır'da silahlı saldırı korku dolu anlar yaşattı.

Diyarbakır'da silahlı saldırı korku dolu anlar yaşattı... O anlar kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir şahıs elindeki tabancayla art arda tetiğe bastı, korku dolu anlar kamaralara yansıdı.

Olay, dün Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bililere göre, bir kişi elindeki tabancayla sokakta bulunan 2 kişiye silahlı saldırı düzenledi. Art arda tetiğe basan şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Olayda yaralanan olmazken vatandaşların korku dolu anları güvenlik kameraları ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Şahıs koşarak olay yerinden uzaklaşırken güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Diyarbakır'da silahlı saldırı korku dolu anlar yaşattı... O anlar kamerada - Son Dakika

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