Olay, dün Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bililere göre, bir kişi elindeki tabancayla sokakta bulunan 2 kişiye silahlı saldırı düzenledi. Art arda tetiğe basan şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Olayda yaralanan olmazken vatandaşların korku dolu anları güvenlik kameraları ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Şahıs koşarak olay yerinden uzaklaşırken güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Diyarbakır'da silahlı saldırı korku dolu anlar yaşattı... O anlar kamerada - Son Dakika

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