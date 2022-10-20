Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da sonbahar dönemi ücretsiz tiyatro ve drama kursu için ek kayıt başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin sonbahar dönemi ücretsiz tiyatro ve drama kursları için ek kayıt vatandaşların talebi üzerine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, düzenlediği kurs ve etkinliklerle Diyarbakırlıları kültür ve sanat aktiviteleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Diyarbakır Şehir Tiyatroları tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyen çocuk ve yetişkinler için ücretsiz tiyatro ve drama kursu düzenliyor.

Kurslarda yetişkinler profesyonellik yolunda ilerlemenin, çocuklar da tiyatro sahnesine ilk adımı atmanın heyecanını yaşayacak.

15 yaş üzeri kişilere yönelik ücretsiz düzenlenen kurslara başvurular 30 Ekim'de sona erecek.

Kurslardan faydalanmak isteyen adaylar, ad, soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, T.C nüfus cüzdanı ve öğrenci belgelerini dbbkultursanat@gmail.com mail adresine göndererek başvuruda bulunabilecek.