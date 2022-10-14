Diyarbakır haberi... Diyarbakır'da üst geçit yerine yolu kullanan yaşlı adama tren çarptı - Son Dakika
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Diyarbakır haberi... Diyarbakır'da üst geçit yerine yolu kullanan yaşlı adama tren çarptı

14.10.2022 15:20
Diyarbakır haberi... Diyarbakır'da üst geçit yerine yolu kullanan yaşlı adama tren çarptı

Edinilen Diyarbakır gelişmesine göre Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde pazar alışverişi sonrası üst geçit yerine kesilen tel örgülerin arasından yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde pazar alışverişi sonrası üst geçit yerine kesilen tel örgülerin arasından yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Yenişehir ilçesi 75. Yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazar alışverişi sonrası eve giden 68 yaşındaki C.Z., üst geçidi kullanamadığı için kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan tel örgülerin arasından geçerek yolun karşısına ulaşmak isterken Diyarbakır'dan Malatya'ya seyir halinde olan trenin çarpması sonucu ağır yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı vatandaşı olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Yenişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır haberi... Diyarbakır'da üst geçit yerine yolu kullanan yaşlı adama tren çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır haberi... Diyarbakır'da üst geçit yerine yolu kullanan yaşlı adama tren çarptı - Son Dakika
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