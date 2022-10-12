Son Dakika | DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

12.10.2022 17:02

Son dakika gündem haberi... Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kilo 550 gram skunk ve 2 uzun namlulu silah ile mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kilo 550 gram skunk ve 2 uzun namlulu silah ile mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce "Diyarbakır'ın Huzuru, Polisin Gururudur" temasıyla Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin ortak çalışması, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Sur Jandarma Komutanlığının desteğiyle operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 13 kilo 550 gram skunk, 2 uzun namlulu silah, 2 şarjör ve 63 fişek ele geçirildi, M.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan M.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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