Diyarbakır haberi | Diyarbakır'daki evlat nöbetine 5 aile daha katıldı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, Kayseri'den 1, Kırklareli'den 1 ve Muş'tan da 3 ailenin gelmesiyle 309'a yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1116 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı; 2017'de 20 yaşındayken Kayseri'de kaçırılan Bahar için gelen annesi Fatma ve babası Yusuf Karakuş, 2015'te Muş'ta 16 yaşındayken kaçırılan Osman için gelen annesi Naciye Sönmezyıldız, 2016'da Muş'ta 38 yaşındayken kaçırılan Ersin için gelen babası Aleettin Koçhan, 2022'de 19 yaşındayken Muş'tan Fransa'ya çalışmaya giden ve bir daha haber alınamayan Adem için gelen annesi Besine ve babası Yılmaz Dilek ile 2015'te Kırklareli'nde 13 yaşındayken kaçırılan Servet için gelen babası Şakir Arslan ile 309 oldu. Nöbetteki aileler tarafından karşılanan aileler, 'Kahrolsun HDP' sloganlarıyla bina önüne yürüdü.