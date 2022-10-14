DİYARBAKIR'DAKİ 'SONDAJ' OPERASYONUNDA 10 TUTUKLAMA - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DAKİ 'SONDAJ' OPERASYONUNDA 10 TUTUKLAMA

14.10.2022 13:49

DİYARBAKIR'da, boru hatlarından çaldıkları petrolü, ağaçlık bölgede oluşturdukları depolama alanında saklayan silahlı suç örgütüne 'Sondaj' operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

DİYARBAKIR'da, boru hatlarından çaldıkları petrolü, ağaçlık bölgede oluşturdukları depolama alanında saklayan silahlı suç örgütüne 'Sondaj' operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, organize olarak, şirkete ait boru hatlarından ham petrol çalan silahlı suç örgütüne yönelik 2 aylık çalışma yaptı. Takip sonucu varilleri ham petrolle doldurup, dikkat çekmemek için ağaçlık bölgede oluşturdukları depolama alanında saklayan şüphelilere 12 Ekim'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 'Sondaj' adlı operasyonda, 1'i otobüsle kaçmaya çalışırken yakalanan örgüt lideri dahil 16 şüpheli, gözaltına alındı. Aramalarda ise çok sayıda silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hamster Coin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DAKİ 'SONDAJ' OPERASYONUNDA 10 TUTUKLAMA - Son Dakika

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