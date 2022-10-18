Diyarbakır gündem: Diyarbakır merkezli 3 ilde 'Kabzımal Çetesi' operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır gündem: Diyarbakır merkezli 3 ilde 'Kabzımal Çetesi' operasyonu: 6 gözaltı

18.10.2022 19:52
Diyarbakır gündem: Diyarbakır merkezli 3 ilde 'Kabzımal Çetesi' operasyonu: 6 gözaltı

Diyarbakır haberleri: DİYARBAKIR merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kabzımal Çetesi' operasyonunda, facebook hesapları üzerinden gerçekte olmayan sebze ve meyve ürünlerinin satışını; toptancı ve komisyoncuların yoğun bulunduğu sayfalara ilan vererek dolandırıcılık yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kabzımal Çetesi' operasyonunda, facebook hesapları üzerinden gerçekte olmayan sebze ve meyve ürünlerinin satışını; toptancı ve komisyoncuların yoğun bulunduğu sayfalara ilan vererek dolandırıcılık yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır, Ankara ve Manisa'da facebook hesapları üzerinden turşuluk biber, salatalık, un, domates, kültür mantarı, yumurta, çilek gibi ürünleri halcilerin, toptancıların ve komisyoncuların yoğun olarak bulunduğu sayfalara ilan vererek dolandırıcılık yapan 'Kabzımal Çetesi'ne yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. 18 Ekim'de 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, suça konu olabileceği değerlendirilen 16 telefon ile 9 sim kart, 1 hard disk, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi.

OLMAYAN ÜRÜNLERİN SATIŞINI YAPMIŞLAR

Şüphelilerin güvenilir esnafların profillerini kopyalayarak sahte hesaplar üzerinden alıcılarla irtibat kurdukları, bu amaçla insanlarda güven duygusu oluşturarak gerçekte olmayan ürünlerin satışını yaptıkları ve vatandaşlar üzerinde hakimiyet kurmak için faaliyet gösterecekleri ildeki meyve sebze potansiyeli, bölgedeki ileri gelen hal, toptancı ve komisyoncuların bilgileri ve piyasa fiyatları gibi unsurların araştırmasını yaparak profesyonelce hazırlanmış dolandırıcılık eylemini yaptıkları tespit edildi. Piyasa araştırması yapan dolandırıcıların müşteri çekmek için piyasada satılan ürünlere fiyatların çok altında ilan verdikleri, alıcıları inandırmak için internet ortamından topladıkları tarla, bağ ve bahçelerde çekilmiş biber, domates, salatalık gibi ürünlerin fotoğraflarını paylaşarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Kendilerine inanmayan esnafa referanssız iş yapmadıklarını, yıllardır piyasada olduklarını, bu fiyatlardan ürünleri başka yerde ve zamanda bulamayacaklarını söyleyip kısa zamanda karar vermeye zorlayarak kapora veya ürün bedelinin tamamını başkalarına ait hesaplara aktararak hedef şaşırtma yoluna gittikleri tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır gündem: Diyarbakır merkezli 3 ilde 'Kabzımal Çetesi' operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır gündem: Diyarbakır merkezli 3 ilde 'Kabzımal Çetesi' operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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