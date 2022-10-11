Diyarbakır haberleri: Diyarbakır anneleri, Dünya Kız Çocukları Günü'nde terör örgütü PKK'dan kızlarını istedi - Son Dakika
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Diyarbakır haberleri: Diyarbakır anneleri, Dünya Kız Çocukları Günü'nde terör örgütü PKK'dan kızlarını istedi

11.10.2022 17:06
Diyarbakır haberleri: Diyarbakır anneleri, Dünya Kız Çocukları Günü'nde terör örgütü PKK'dan kızlarını istedi

Diyarbakır haberi... Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1136'ncı gününde sürüyor.

Dünya Kız Çocukları Günü'nde de ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişini sürdüren aileler, evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

İstanbul'dan 9 yıl önce 17 yaşında dağa götürülen kızı Ceylan için oturma eylemi yapan anne Türkan Mutlu, her annenin hayalinin kızını gelinlik içerisinde görmek olduğunu dile getirdi.

Mutlu, şöyle konuştu:

"Dağdaki kız çocukları için insan hakları nerededir? Kız çocukları dağda, mağaralarda ölüyor, her şekilde mağdur oluyor. Anne olarak hakkım olan kızımı istiyorum. 9 yıl oldu evladıma hasretim. HDP'li milletvekillerinin kız çocukları nerede? Anne olarak, kızımla hayalim vardı. Ceylan'ım okuyup öğretmen ve ülkesine faydalı olacaktı. Annesine hayırlı evlat olacaktı. Kızların elinden kalemleri aldılar, silah vererek ölüme gönderdiler. Hangi hakla mecliste insan ve kadın haklarından konuşuyorlar?"

Kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle eylem yapan baba Necmettin Biçer ise 7 yıldır Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayamadıklarını aktardı.

Kızının 7 yıldır terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu ifade eden Biçer, şöyle devam etti:

"Baba olarak burada feryat ediyorum. Sözde çocuk, kadın savunucusu HDP, kadın ve kız haklarından bahsediyor. HDP önünde eylem yapan babanın derdi ve davası ne olacak? Kızımı götürüp mağaraya attılar. 'Ya öl ya da öldür.' diyorlar. Bir kadın İran'da öldü. Selahattin Demirtaş, saçını kazıttı. Peki benim kızım için ne söylüyorlar? HDP'lilere buradan seslenmek istiyorum. Bizim kızlarımızı nasıl götürdünüz, dağa ve mağaraya attınız? Sonuna kadar eylemi sürdüreceğiz."

YORUMLAR
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DİYARBAKIR - Terörün pençesindeki evlatları için Dünya Kız Çocukları Günü'nde nöbetteler DİYARBAKIR - Terörün pençesindeki evlatları için Dünya Kız Çocukları Günü'nde nöbetteler Diyarbakır haberleri: Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor Diyarbakır haberleri: Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır haberleri: Diyarbakır anneleri, Dünya Kız Çocukları Günü'nde terör örgütü PKK'dan kızlarını istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır haberleri: Diyarbakır anneleri, Dünya Kız Çocukları Günü'nde terör örgütü PKK'dan kızlarını istedi - Son Dakika
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