İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerle irtibat kurarak düzensiz göçmenlerin doğu illerinden Diyarbakır'a sevkini sağlayan ve haksız kazanç elde eden organizatörlere yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Göçmen, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › DİYARBAKIR - Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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