Son dakika haber! DİYARBAKIR'DA ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETİNDE SİLAHLI BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber! DİYARBAKIR'DA ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETİNDE SİLAHLI BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI

06.10.2022 23:58

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da bir araç kiralama şirketinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da bir araç kiralama şirketinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, 21.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kışla Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2'nci katındaki araç kiralama şirketinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yeri çalışanları ile bir grup arasında çıkan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada M.C. silahla, H.A. ise bıçakla yaralandı. H.A. olay yerinden kaçarak kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Diğer yaralı M.C., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karıştığı belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Kooperatifler Mahallesi, Yenişehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! DİYARBAKIR'DA ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETİNDE SİLAHLI BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! DİYARBAKIR'DA ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETİNDE SİLAHLI BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika
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