Diyarbakır haberleri | Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 310 oldu - Son Dakika
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Diyarbakır haberleri | Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 310 oldu

24.09.2022 14:37
Diyarbakır haberleri | Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 310 oldu

Diyarbakır gündem haberi: DİYARBAKIR'da, PKK tarafından kaçırılan çocuklar için HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 12 yıldır haber alınamayan ağabeyi A.E. için gelen M.E. ile 310'a yükseldi.

DİYARBAKIR'da, PKK tarafından kaçırılan çocuklar için HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 12 yıldır haber alınamayan ağabeyi A.E. için gelen M.E. ile 310'a yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1118 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 12 yıl önce evden çıkan ve bir daha haber alınamayan A.E.'nin (22) kardeşi M.E.'nin katılmasıyla 310 oldu.


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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır haberleri | Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 310 oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır haberleri | Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 310 oldu - Son Dakika
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