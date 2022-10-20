Elazığ gündem haberleri | Elazığ'da 7 gün süreyle eylem yasağı getirildi - Son Dakika
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Elazığ gündem haberleri | Elazığ'da 7 gün süreyle eylem yasağı getirildi

20.10.2022 15:00
Elazığ gündem haberleri | Elazığ'da 7 gün süreyle eylem yasağı getirildi

Elazığ gündem haberi: ELAZIĞ'da kent genelinde bugünden geçerli olmak üzere 7 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması gibi eylemler yasaklandı.

ELAZIĞ'da kent genelinde bugünden geçerli olmak üzere 7 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması gibi eylemler yasaklandı.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugünden geçerli olmak suretiyle 7 gün süreyle kent genelinde eylemlerin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerimizce yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde, örgütün kırsal yapılanması önemli ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetleri minimize edilmiştir. PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile 'ülkemizin sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapılarak' kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda, ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasavvufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyeti'n temel nitelikleri ve devletin ilkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması, sonuçların önlenmesi, müessif olayların yaşanmaması amacıyla; mülki amirliklerce düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, miting, açık yer toplantılarıyla her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, pankart/afiş asma, bildiri dağıtma vb. etkinliklerin ilimiz genelinde açık alanlarda tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde il merkezi, ilçeler, Jandarma sorumluluk bölgeleri dahil, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'inci ve 19'uncu maddeleri doğrultusunda 20.10.2022 günü saat 00.01'den 26.10.2022 günü saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Kaynak: DHA
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