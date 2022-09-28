Kaza, öğleden sonra Bismil ilçesinde meydana geldi. Murat D. (39) yönetimindeki 01 AES 554 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Murat D. (39) ile otomobildeki Aysel Y. (39), Mazlum D. (5) ve Enes D. (1) yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil ilçe Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › DİYARBAKIR'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI 4 YARALI - Son Dakika

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