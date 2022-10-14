Diyarbakır haberleri | Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı sürücü son anda kurtuldu - Son Dakika
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Diyarbakır haberleri | Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı sürücü son anda kurtuldu

14.10.2022 00:57
Diyarbakır haberleri | Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı sürücü son anda kurtuldu

Diyarbakır haberler... Diyarbakır'da bir otomobil seyir halindeyken alev aldı, sürücü son anda kurtuldu.

Diyarbakır'da bir otomobil seyir halindeyken alev aldı, sürücü son anda kurtuldu. İtfaiyenin geç gelmesi aracı kül etti.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tellikaya Mahallesi civarı havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 ABJ 645 plakalı otomobil seyir halinde iken bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Sürücüsü aracı sağa çekerek kendini son anda alevlerden kurtardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine iddiaya göre itfaiyenin geç gelmesiyle araç alevlere teslim olarak küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken kullanılmaz hale gelen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır haberleri | Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı sürücü son anda kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır haberleri | Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı sürücü son anda kurtuldu - Son Dakika
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