Diyarbakır haber... Diyarbakır'da "Suzan Suzi" filminin galası yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır haber... Diyarbakır'da "Suzan Suzi" filminin galası yapıldı

14.10.2022 13:16

Diyarbakır haberler... Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali kapsamında sanatçı Bedri Ayseli'nin başrol oyuncusu olduğu "Suzan Suzi" filminin galası gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali kapsamında sanatçı Bedri Ayseli'nin başrol oyuncusu olduğu "Suzan Suzi" filminin galası gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen galaya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi'nin yanı sıra aralarında sanatçıların da olduğu çok sayıda sanatsever katıldı.

Demircan, düzenlenen gösterimde, sanatçı Bedri Ayseli, yönetmen Ahmet Hoşsöyler, yapımcı Ahmet Edebali ve filmde emeği geçenlere plaket takdim etti.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Bedri Ayseli, filmi "Suzan Suzi" türküsünden esinlenerek çekmeye karar verdiklerini anlatarak, "Bu filmin çekimleri için bütün Diyarbakır bize kucak açtı, herkes elini taşın altına koydu ve güzel de bir film oldu. Ancak biz bu filmde geçmişi değil, günümüzü anlattık. Bugün de galamızı yaptık. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz." dedi.

Yönetmen Ahmet Özsoyler ise filmin hikayesinin sanatçı Bedri Ayseli tarafından kendisine getirildiğini söyleyerek "Bu filmin hikayesi bana geldiğinde okudum ve çok beğendim. Bedri Ayseli bu hikayede Diyarbakır'ı ve insanını anlatmaya çalışmış. Çok hoşuma gitti ve yapımcı dostum Ahmet Edebali'ye götürdük o da çok beğendi ve çekmeye karar verdik. Bu filmin çekimlerinde Diyarbakırlı dostlarımızdan destek gördük" diye konuştu.

Filmin trajik bir aşk hikayesini anlattığını ifade eden Özsoyler, "Bu hikaye aslında herkesin bildiği bir hikaye. Süryani bir aile ile Müslüman bir aile arasında çok eski bir devirde geçen bir hikaye. Biz bunu günümüze çevirdik. Günümüzde de hala böyle şeylerin olabildiğini anlatmaya çalıştık. Eski hikayeden de küçük bir parça koyduk." diye konuştu.

Yapımcı Ahmet Edebali de filmin çekimleri için geldikleri Diyarbakır'da büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade ederek, "Diyarbakır'a geldiğimizde çok sayıda dostumuz oldu. Diyarbakır'da bütün kapılar bize açıldı ve hiçbir izin problemi veya çalışma problemi yaşamadık ve güzel bir film oldu." dedi.

Galası yapılan "Suzan Suzi" filminin gösteriminin ardından düzenlenen söyleşide seyirciler, film ile ilgili düşünce ve sorularını film ekibine sorma fırsatı buldu.

YORUMLAR
500
Diyarbakır haber... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Diyarbakır'da turizmcilerle buluştu Diyarbakır haber... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Diyarbakır'da turizmcilerle buluştu Diyarbakır haberi... Diyarbakır'da üst geçit yerine yolu kullanan yaşlı adama tren çarptı Diyarbakır haberi... Diyarbakır'da üst geçit yerine yolu kullanan yaşlı adama tren çarptı HDP'li Paylan, KYK borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdiklerini söyledi HDP'li Paylan, KYK borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdiklerini söyledi
Kaynak: AA

Bedri Ayseli, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır haber... Diyarbakır'da 'Suzan Suzi' filminin galası yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:03 İngiltere Maliye Bakanı'nın görevine son verildi
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi: Bay Kemal sen ancak turistik seyahat yaparsın
15:41 18 kilo altını olduğunu söyleyerek gündem olan Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı
15:35 Çevresinin dışladığı yıldız futbolcu Mbappe partisine gelene olana para verecek
15:18 Rusya-Ukrayna savaşına bir ülke daha katılıyor! Yüksek terör alarmı ilan edildi
15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında konuştu: Kapı herkese açık, rozetini bizzat grup toplantısında ben takacağım
15:01 Tekirdağ'da yolun ortasında kavgaya tutuşan 3 kadın, saç saça baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı...
14:56 İki maç üst üste sahaya çıkmayan Kardemir Karabükspor küme düşürüldü
14:33 Yunanistan bu olayı konuşuyor: 53 yaşındaki adam, 12 yaşındaki kıza tecavüz edip zorla fuhuş yaptırdı, anne de istismara ortak olduğu için gözaltında
14:09 Dilendirdiği karısı parayı vermedi! Çocuğunun önünde tekme tokat darbetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 16:34:25. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır haber... Diyarbakır'da "Suzan Suzi" filminin galası yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement