Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da üst aramasında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da üst aramasında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

14.10.2022 14:40
Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da üst aramasında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Diyarbakır gündem haberi... Bismil ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Bismil ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, torbacı olarak bilinen uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, şüphe üzerine durdurulan M.B'nin üzerinden 10,84 gram kubar esrar ve 0,71 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Bismil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da üst aramasında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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