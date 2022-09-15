Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 43 öğrenci taburcu oldu - Son Dakika
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Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 43 öğrenci taburcu oldu

15.09.2022 12:17
Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 43 öğrenci taburcu oldu

Diyarbakır haber: DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, dün gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 43 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, dün gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 43 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaymakamlık ise inceleme başlattı.

Silvan ilçesinin kırsal Tokluca ve Beypınar mahallelerindeki okullar ile ilçe merkezinde bulunan bazı okullardaki 43 öğrenci, dün aynı yemek firmasından getirilen öğle yemeğinde tavuk yemelerinin ardından karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınırken, yedikleri yemeklerden numune alınarak Diyarbakır'a gönderildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hasan Uğuz ise akşam saatlerinde hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, kaymakamlıkça inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Kaymakamlık, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 43 öğrenci taburcu oldu - Son Dakika
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