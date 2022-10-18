Diyarbakır haberleri... Ergani'de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır haberleri... Ergani'de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

18.10.2022 16:34
Diyarbakır haberleri... Ergani'de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Edinilen Diyarbakır gelişmesine göre Ergani ilçesinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyorErgani Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde başlattığı parke taşı döşeme çalışmasını sürdürüyor.

Ergani ilçesinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor

Ergani Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde başlattığı parke taşı döşeme çalışmasını sürdürüyor.

Çalışmaları inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, belediye ekiplerinin başlattığı yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi.

Ekiplerin söküm ve kumlama çalışmalarının ardından kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Karaaslan, "Standartlara uygun yapılan çalışmalarımız ile ilçemiz daha modern bir hale kavuşacak. Şu anda köylerimizin ve mahallelerimizin yaklaşık yüzde 60'lık kısmı tamamlanmış durumda. Mevsim şartlarına göre proje edilen tüm mahallerimizin parke taşı döşemesini inşallah kısa zamanda bitirmeye çalışacağız." dedi.

Vatandaşlar da hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışmalardan dolayı Karaaslan ile emeği geçen belediye personeline teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır haberleri... Ergani'de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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