Diyarbakır haberleri! Silvan'da son 1 ayda 103 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır haberleri! Silvan'da son 1 ayda 103 kilo esrar ele geçirildi

14.10.2022 00:57
Diyarbakır haberleri! Silvan'da son 1 ayda 103 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır 3. sayfa haberi... Diyarbakır'ın Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde "Narko-Alan" uygulamaları ve "Kökünü Kurutma" operasyonlarıyla son 1 ayda 103 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde "Narko-Alan" uygulamaları ve "Kökünü Kurutma" operasyonlarıyla son 1 ayda 103 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Silvan ilçe merkezi ve kırsalında son 1 ayda İlçe Emniyet Müdürlüğünün ve İlçe Jandarma Komutanlığının gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 103 kilo kubar esrar, 1 kilo 100 gram toz esrar, 901 kök kenevir, 1 adet tüfek, 3 adet tabanca, 18 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 18 şüpheli şahıstan 7'si tutuklanırken, gözaltındaki 3 kişinin de işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Hisarcık, Silvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır haberleri! Silvan'da son 1 ayda 103 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır haberleri! Silvan'da son 1 ayda 103 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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