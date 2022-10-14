Silvan ilçe merkezi ve kırsalında son 1 ayda İlçe Emniyet Müdürlüğünün ve İlçe Jandarma Komutanlığının gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 103 kilo kubar esrar, 1 kilo 100 gram toz esrar, 901 kök kenevir, 1 adet tüfek, 3 adet tabanca, 18 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 18 şüpheli şahıstan 7'si tutuklanırken, gözaltındaki 3 kişinin de işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Hisarcık, Silvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır haberleri! Silvan'da son 1 ayda 103 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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